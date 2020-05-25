Глава Тувы заразился коронавирусом и попал в больницу

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол записал видеообращение, где сообщил, что заразился коронавирусом. Видео он выложил на своих страницах в социальных сетях.

«Знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность и мы осознанно этим занимались. К сожалению, есть люди, которые заболели. Здесь кроме меня лежит и председатель администрации Танды, Улухема. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то лежит в реанимации», — сообщил руководитель региона.

Он отметил, что болезнь распространяется очень быстро «и охватывает все части организма, человек "ухудшается" за четыре дня и может превратиться в труп». Кара-Оол попросил земляков не находиться в общественных местах без надобности, надевать перчатки, мыть проводить дезинфекцию в своих домах.

Подтверждения о госпитализации и информацию о состоянии здоровья главы в пресс-службе правительства получить оперативно не удалось.