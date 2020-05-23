Задержан захватчик заложников в центре Москвы

Полиция задержала злоумышленника, захватившего заложников в здании «Альфа-Банка» в центре Москвы.

Молодой человек после задержания вел себя неадекватно, возможно находился под воздействием стимулирующих веществ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых органах.

Кроме этого, в ходе переговоров захватчик также выдвигал абсурдные и противоречивые требования. По предварительной версии, причиной инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Обыск злоумышленника показала, что бомбы у него не было, в рюкзаке находился муляж взрывного устройства. Мужчина был одет в форму курьера одной из сетевых компаний по доставке еды.