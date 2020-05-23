Загадка появления жизни на Земле получила объяснение

Особую роль в зарождении жизни на Земле сыграли космические лучи, выяснили исследователи Стэнфордского университета.

Высокоэнергетические частицы, которые проникают в атмосферу планеты, могли повлиять на древнейшие организмы, заставив их выработать присущую всем живым существам современности одинаковую хиральность, пишет Astrophysical Journal.

Хиральность — свойство молекулы образовывать две формы, которые относятся друг к другу как зеркальные отражения. Для того чтобы это свойство проявлялось, необходим хиральный центр молекулы, его роль играет атом с несколькими заместителями.

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Подобный центр существует у ДНК, РНК и аминокислот. У живых организмов соединения представлены в единственной хиральной форме, а при введении в организм зеркального изомера этого соединения все биологические процессы с участием этой молекулы резко изменятся.

Ученые полагают, что одинаковая хиральность была вызвана воздействием космических лучей — прежде всего мюонов, которые рассеиваются в атмосфере в виде электронов с одинаковой магнитной ориентацией.

Проникающая способность космического излучения влияла на эволюцию, в результате правосторонние ДНК и РНК получили преимущество и стали наиболее подходящими для живых организмов.