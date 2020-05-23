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Загадка появления жизни на Земле получила объяснение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Особую роль в зарождении жизни на Земле сыграли космические лучи, выяснили исследователи Стэнфордского университета.

Высокоэнергетические частицы, которые проникают в атмосферу планеты, могли повлиять на древнейшие организмы, заставив их выработать присущую всем живым существам современности одинаковую хиральность, пишет Astrophysical Journal.

Хиральность — свойство молекулы образовывать две формы, которые относятся друг к другу как зеркальные отражения. Для того чтобы это свойство проявлялось, необходим хиральный центр молекулы, его роль играет атом с несколькими заместителями.

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Подобный центр существует у ДНК, РНК и аминокислот. У живых организмов соединения представлены в единственной хиральной форме, а при введении в организм зеркального изомера этого соединения все биологические процессы с участием этой молекулы резко изменятся.

Ученые полагают, что одинаковая хиральность была вызвана воздействием космических лучей — прежде всего мюонов, которые рассеиваются в атмосфере в виде электронов с одинаковой магнитной ориентацией.

Проникающая способность космического излучения влияла на эволюцию, в результате правосторонние ДНК и РНК получили преимущество и стали наиболее подходящими для живых организмов.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

лачинов

Угомонился бы уже. Борец пламенный. Двадцать лет горлопанит за наш счет, а толку с него ...Вот и опять...

Uynachalnica

Ничего, зато цены сейчас подскочат не догонишь!

Uynachalnica

Сначала пусть себя забальзамирует и продаст! Потом о других мумиях. Я не из ярых! Просто следует уважать...

лачинов

Ну что ж. Голодный повар - это нонсенс. )