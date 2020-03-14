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Найден самый маленький динозавр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Международная команда палеонтологов обнаружила неизвестный ранее вид крошечного динозавра в куске янтаря.

Новый вид получил имя Oculudentavis khaungraae, это самый маленький динозавр эпохи мезозоя, известный науке, пишет Phys.org. Находка была сделана при изучении бирманского янтаря возрастом 99 миллионов лет.

В смоле застыл хорошо сохранившийся череп существа размером с колибри, которая является самой крошечной птицей современного мира. Сканирование на синхротроне помогло описать уникальные анатомические особенности этого динозавра.

Оказалось, что Oculudentavis khaungraae являлся пернатым динозавром и одним из предков современных птиц. По форме глазниц и зубастому клюву стало ясно, что существо вело дневной образ жизни и охотилось на живую добычу.

Длина его черепа вместе с клювом составляла всего 14 миллиметров. Исследователи предполагают, что кроха питалась различными насекомыми. По мнению ученых, открытый вид динозавра способен заполнить пробел в эволюции птиц.

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