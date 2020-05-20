Покупатель в Приангарье устроил «политический» скандал из-за маски

Покупатель в Иркутской области пришел в магазин, но отказывался надевать маску, заявлял, что губернатор не может ему указывать, называл себя «властью» и грозил охраннику увольнением. Видео со скандалящим мужчиной выложили в социальной сети во «ВКонтакте».

На кадрах видео, размещенного в паблике «Инцидент Иркутск», заметно, что мужчина разговаривает с охранником на повышенных тонах, отказывается читать постановление губернатора о введении масочного режима, уверяя, что он «неграмотный».

«Кто это сказал? А он (губернатор) кто? Слуга народа будет мне указывать, что делать? Я — есть власть, я — есть народ. Что делаю, то и хочу!» — возмущался покупатель.

Мужчина уверял, что он хочет заболеть и зайти именно в этот магазин. На просьбы и увещевания сотрудников магазина не поддавался. Через некоторое время покупатель стал угрожать охраннику.

«Ты, вообще, понимаешь, что ты уже нарвался? Ты как минимум отсюда "улетишь"», — пообещал рассерженный посетитель магазина.

В Иркутской области постановлением губернатора со среды ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе.