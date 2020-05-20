ЕВС сообщил подробности проведения Евровидения в 2021 году

Евровидение-2021 состоится в формате традиционного конкурса — с реальными сценическими шоу, зрителями и голосованием. К участию приглашены все артисты 44 стран, которые должны были выступить в этом году. Но предполагаются некоторые корректировки формата и новые условия для участников, сообщается на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

Музыкальный конкурс Евровидение в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо привычного шоу зрители увидели сборный концерт со вставками клипов всех стран-участниц мероприятия. Теперь ЕВС готов к организации нового конкурса в 2021 году. Уже появились некоторые подробности будущего мероприятия.

Где пройдет

На текущий момент, ЕВС точно определился с местом проведения конкурса: Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме, как это планировалось и в 2020 году.

Мероприятие запланировано на весну 2021 года. Но точную дату еще не назначили — из-за того, что многие международные и национальные мероприятия также проводятся этот период. Как только графики будут согласованы, организаторы Евровидения назовут наилучшие даты дял проведения Евровидения.

Кто выступит

Выступить на Евровидении-2021 имеют право все те участники, которые были заявлены на 2020 год. По правилам, это не более 44 стран. Пока полного и утвержденного списка музыкантов, которые подтвердили бы свое участие в следующем году, нет. Полный список стран-участниц станет известен только осенью.

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На 20 мая свое участие в Евровидении-2021 подтвердили артисты из 18 стран. Это представители Мальты, Сан-Марино, Латвии, Словении, Чехии, Австралии, Австрии, Румынии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Грузии, Греции, Израиля, Испании, Швейцарии Нидерландов и Украины.

Группа Little Big, которая должна была представить на Евровидении Россию, пока не сообщила о своем участии в шоу в 2021 году.

Что изменится

Конкурсанты не смогут исполнить песню, которую выбрали для шоу в этом году. Им придется готовить новую композицию.

«Песни, которые участвуют в конкурсе в 2021 году, не могут быть коммерчески доступны до 1 сентября 2020 года, что исключает текущий выбор песен, выбранных для отмененного мероприятия этого года», — говорится в сообщении ЕВС.

Организаторы мероприятия в Роттердаме обязаны будут предусмотреть все возможные риски, которые могут помешать качественному проведению Евровидения-2021. В том числе и опасность распространения COVID-19 и возможные антивирусные ограничения. В ближайшее время над этими вопросами представители Нидерландов будут тесно работать с голландскими органами здравоохранения.

«Мы стремимся обеспечить проведение конкурса 2021 в обстоятельствах, которые защищают здоровье и безопасность всех присутствующих», — сообщил ЕВС.