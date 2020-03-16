Клип Little Big на Евровидение в десятки раз обошел конкурентов

Клип группы Little Big на песню «Uno» собрал больше 20 миллионов просмотров на YouTube, в то время как клипы представителей других стран собрали в среднем по миллиону.

Клип «Uno» с момента публикации собрал 23 миллиона просмотров. Другие клипы собрали максимальное число просмотров лишь в 1,4 миллиона. Помимо этого, клип занял первое место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

«Также видео "Uno" с большим отрывом лидирует среди всех клипов по числу положительных оценок пользователей – более 340 тысяч (соотношение лайков и дизлайков – 10 к 1)», — сообщает пресс-служба Первого канала.

Популярность Little Big превзошла даже других победителей. «Uno» вошла в топ-5 самых популярных клипов за всю историю Евровидения, обогнав по просмотрам прошлогоднего победителя музыкального конкурса Дункана Лоуренса, клип которого посмотрели больше 15 миллионов раз.