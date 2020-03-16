НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Клип Little Big на Евровидение в десятки раз обошел конкурентов

Источник:
Sibnet.ru
238 1

Клип группы Little Big на песню «Uno» собрал больше 20 миллионов просмотров на YouTube, в то время как клипы представителей других стран собрали в среднем по миллиону.

Клип «Uno» с момента публикации собрал 23 миллиона просмотров. Другие клипы собрали максимальное число просмотров лишь в 1,4 миллиона. Помимо этого, клип занял первое место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

«Также видео "Uno" с большим отрывом лидирует среди всех клипов по числу положительных оценок пользователей – более 340 тысяч (соотношение лайков и дизлайков – 10 к 1)», — сообщает пресс-служба Первого канала.

Популярность Little Big превзошла даже других победителей. «Uno» вошла в топ-5 самых популярных клипов за всю историю Евровидения, обогнав по просмотрам прошлогоднего победителя музыкального конкурса Дункана Лоуренса, клип которого посмотрели больше 15 миллионов раз.


Тема: Евровидение-2020
Песню Little Big «Uno» для Евровидения опубликовали в Сети. ВИДЕО
Little Big на Евровидении: вирус вышел на большую сцену
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
Солистка «Ленинграда» присоседится к Little Big на Евровидении
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара пробил отметку в 75 рублей
•
Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей
•
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Как это работает
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сибирь 16.03.2020 16:33
Массовый молебен от коронавируса провели в Кузбассе
Сибирь 16.03.2020 15:31
Пожар унес жизни семи человек в Приангарье. ВИДЕО.
Сибирь 16.03.2020 15:08
Метель накроет Новосибирск
Сибирь 16.03.2020 14:25
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9049
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5924
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3986
Обвиняемый в убийстве 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске
3891
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара пробил отметку в 75 рублей
•
Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей
•
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Как это работает
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
131
Путин получит право быть президентом до 2036 года
109
Правительство увидело погружение России в новую реальность
65
Саудовская Аравия нанесет «атомный удар» в нефтяной войне с Россией
43
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37