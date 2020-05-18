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Военные применили против коронавируса горячий туман

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Новый метод дезинфекции зданий и техники использовали российские военные. Дезинфицирующее средство превращают в мощный газокапельный поток и распыляют с помощью специальной тепловой машины, сообщили источники в военном ведомстве.

Военные уже приняли решение применять горячий пар для спецобработки объектов, а первыми к использованию приступили подразделения РХБЗ Южного военного округа. 

Они задействовали тепловые машины ТМС-65У, а также мобильные генераторы. Применяют их для дезинфекции нежилых помещений большой площади, сообщили «Известия» со ссылкой на неназванные источники.

Этот способ позволяет быстро обработать внешние и внутренние поверхности, а также труднодоступные полости, куда жидкие или порошковые средства не попадут. 

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Так, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции появилась необходимость тщательно промывать полости техники — пространство под днищем автомобиля, под крыльями. И в этом смысле газовый способ гораздо эффективнее обычного распыления жидких растворов.

«Высокоэнергетический пар проникает в любые полости в силу своих физических характеристик. Облако лучше покрывает обрабатываемую поверхность, чем струя жидкости или порошок. То же самое касается помещений», — отметил военный эксперт Олег Желтоножко.

Тема: Распространение коронавируса
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