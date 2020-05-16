Онколог назвал самый распространенный симптом рака

Злокачественные опухоли забирают в себя много белка, поэтому одним из самых распространенных признаков развития онкологии является резкая потеря веса, сообщил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Карпин.

«Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента», — цитирует российского ученого РИА Новости.

Медик также отметил, что онкология нередко распространена не только среди переедающих людей, но и среди тех, кто серьезно ограничивает себя в пище. Например, это относится к тем, кто много постится.

Карпин подчеркнул, что к практике агрессивного голодания стоит очень осторожно относиться, так как она опасна для здоровья.