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Карантин привел к мыслям о разводе 3% россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самоизоляция негативно повлияла на 10% браков в России, 3% семей готовы развестись. Но 19% опрошенных, напротив, заявили об улучшении отношений, сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян, состоящих в браке. Укрепление взаимоотношений на карантине наблюдают 19% россиян, состоящих в браке, у 10% все стало только хуже.

Практически шесть из 10 россиян говорят о том, что карантин не нарушил их хорошие отношения со второй половиной (58%), 13% в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире, а 6% россиян считают, что карантин улучшил их отношения в браке.

И напротив, ухудшение взаимоотношений наблюдают 7%, а 4% респондентов говорят, что в их семье все по-прежнему плохо, еще 3% россиян карантин заставил думать о разводе.

Мужчины чаще признаются как в восхищении перед своей второй половиной (15% против 11% среди женщин), так и в ухудшении отношений (8 и 5% соответственно). Среди женщин больше как тех, кто говорит, что в отношениях все стабильно хорошо (60%), так и тех, кто находится в шаге от развода (5 и 3% соответственно).

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