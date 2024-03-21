Вернуться к жизни: как пережить расставание с любимым

После расставания с мужчиной женщине необходимо время, чтобы вернуться к жизни. В этот период есть вещи, которые помогут восстановиться и наоборот — затянут в негатив глубже. Семейный психолог Марк Бартон рассказал, что нельзя и что нужно делать девушке после разрыва отношений.

Даже если расставание осознанное, принятое обеими сторонами, плохо будет все равно. Будет постоянно тянуть к нему, хотеться получать от него какие-то сигналы, будут навязчивые мысли о нем.

Это естественный процесс, так как двое были одним целым, обменивались биоактивными веществами, биотоками, были общие бытовые привычки, традиции и было еще множество биохимических, физиологических, сексуальных и психологических совместных «зацепок».

«Вы даже не подозреваете, что ваши мозговые центры отыскивают этого человека "фонариком в темноте". Основания для расставания понятны. Но.. адаптация еще не произошла. И какое-то время мозг будет беспокоиться», — поясняет психолог.

Поэтому после разрыва женщина должна пройти определенные этапы, чтобы полноценно вернуться к жизни и открыться новым отношениям.

Что нельзя после разрыва

Бросаться в новые отношения. Если женщина сразу начнет встречаться с новым мужчиной, то испортит жизнь и себе, и новому партнеру. После разрыва должно пройти от полугода до года — это оптимальное время пережить стресс от расставания.

Нельзя зависать в негативном состоянии. К этому относится просмотр мелодрам, прослушивание грустных песен, где главный мотив: «Ты меня бросил». Подобное соприкосновение с печальными сюжетами, настроениями только усиливают депрессивное состояние.

Психолог советует отказаться от просмотра старых совместных фотографий и видео. Не стоит погружаться в прошлое, это будет усиливать чувство потери, желание вернуть прошлое, и только увеличит период восстановления.

К запретам также относится слежка за бывшим. Например, просматривать его социальные сети, следить, когда он был онлайн, вычислять с кем и где проводит время. Это только усилит боль от расставания, будет бить по самооценке.

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Не нужно пытаться вернуть человека. Тем более, если разрыв произошел по каким-либо существенным причинам (измена, абьюз, побои). «По сути, вы пытаетесь вернуть не человека, а те состояния, в которых вы были», — объяснил Бартон.

Не стоит уходить в злоупотребление алкоголем, запрещенными веществами, обжорство или, наоборот, голодание. Такое происходит нередко, причем, незаметно для самой женщины, поскольку она не ставит цель напиться или обожраться, а инстинктивно глушит боль другими, приятными ощущениями, и обретает новые привычки.

Что делать нужно

Обращение к психотерапевту, психологу. Квалифицированная консультация выведет из тяжелого состояния намного быстрее, чем встречи с подружками или пьяные походы в клубы. Особенно важна терапия в тех случаях, когда девушке начинает казаться, что еще есть шанс, что причина в ее поведении в прошлом, начинает все больше и больше анализировать и винить себя.

Специалист поможет осознать стресс, страхи, злость, зависимость от страданий, гормональные психоэмоциональные реакции, поможет принять действительность и научит самопомощи.

Забота о себе. Женщина должна проявить к себе максимальную заботу, удовлетворяя все базовые потребности — сон, еда, отдых, безопасность.

Спорт. Особенно эффективными видами спорта в период расставания будут йога, растяжка, танцы, пилатес, акробатика. «Ваша задача через проработку пластики своего тела помочь расслабиться психике», — советует Бартон. В совокупности это понизит стресс, связанный с разрывом.

Работа над внешностью. Работать над внешностью нужно не для того чтобы понравится другим, а с психотерапевтическим подтекстом. «Например, не носить те вещи, которые вы носили в отношениях со своим мужчиной. Не надевать хотя бы временно вещи, которые он дарил», — говорит психолог.

Хорошо скажется на состоянии вообще отказаться от всех вещей, связанных с бывшим возлюбленным. К этому относится как обстановка, так и любое внешнее преображение — смена прически, стиля, гардероба.

«Задача — создать абсолютно новую атмосферу. Прийти к автономии. Чтобы ничего ни о ком не напоминало», — поясняет эксперт.

Развитие. Заключительный и самый важный этап в алгоритме переживания разрыва с мужчиной — заняться саморазвитием. Женщина должна понять, чего она хочет, как личность. Научиться ставить цели и идти к ним, независимо от мужчины.