Как мужчины переживают расставание

Мужчины — тоже люди, и расставания даются им нелегко. Они переживают разрыв по-разному в зависимости от того, кто стал инициатором. Но почти всегда это происходит совсем не так, как у женщин.

Когда любимый уходит от девушки, чаще всего она тут же впадает в депрессию и готова на что угодно, лишь бы вернуть отношения. Мужчина наоборот — начинает новую жизнь и с раздражением думает о прошлом. Но длится это недолго и через какое-то время он хочет только одного — вернуться. При этом брошенный мужчина ведет себя иначе.

Если бросил мужчина

Психологи объяснили, почему при разрывах мужчины мгновенно начинают новые романы, становятся черствыми, злыми и почему они возвращаются.

Находит новую любовь. Девушкам часто кажется, что парни и вовсе не переживают. Особенно, если тут же начинают новые отношения. Такое поведение бывшего партнера для женщины делает расставание еще более болезненным, обесценивает прошлое и бьет по ее самооценке.

Но новые отношения — это типовой мужской способ пережить тяжелый разрыв. «Да, многие мужчины стараются сразу после расставания затмить это другими женщинами. То есть сразу распылиться, найти себе другую, отвлечься. Но, самое интересное, это мало кому помогает, а если помогает, то на время», — комментирует психолог Андрей Назаров.

По его словам, новая девушка — это как выпить обезбол. Когда болит, выпиваешь обезболивающее, боль уходит, снимаются симптомы, но проблему это не лечит.

И такое обезболивание работает недолго. А потом начинается спад, когда мужчине не хочется ничего — ни старого, ни нового, и он не знает, что делать.

Бежит от вины. По психолога Анатолия Добина, человек, который уходит, переживает вину, особенно если женщина была от него зависима.

В этом случае мужчина защищается от вины злостью, он постоянно раздражается и часто старается представить все так, что ему дали повод, чтобы разорвать отношения.

Эффект переедания. Эксперт по отношения Дмитрий Петров считает, что мужчина бросает, когда в отношениях у него наступает «момент, аналогичный эффекту переедания, когда вроде блюдо и любимое, но его стало настолько много, что уже перестаешь его ценить»

Но этап, когда мужчина наслаждается свободой, быстро заканчивается. Он начинает скучать по бывшей девушке и стремится наладить с ней отношения.

Если бросили мужчину

Если мужчина нарциссичен, то ситуацию, когда его бросили, он воспринимает как сильный удар по самооценке, начинает сомневаться, что же с ним не так, раз его, такого прекрасного и чудесного человека, бросили, рассказал Добин в одном из выпусков «Добин и Стиллавин» на YouTube.

«Он начинает метаться между злостью на нее и самоощущением, что во мне что-то не так. Возникает навязчивое стремление вернуть ее. На самом деле это мощное требование — верни мою самооценку», — описал ощущения брошенного мужчины эксперт.

Второй вариант — если женщина была опорой, когда все достижения мужчина проживал через ее пожелания и одобрение. «Это переживается как утрата самого себя. Это ощущается как страшная утрата, бездонность, покинутость», — отметил Добин.

По его словам, эта боль часто ощущается как физическая боль — как нож в сердце, как кусок вырвали из тела, потому что любимую женщину он воспринимал как часть себя.

Рана затягивается через злость. «Она плохая», — думает мужчина. Ему нужно искать опору в себе, в своих увлечениях.