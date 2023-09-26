Химия любви: как гормоны управляют чувствами

Все этапы любви в химическом смысле диктуются работой гормонов. Как ведет себя мозг человека во время влюбленности и как первые яркие эмоции превращаются в «настоящее чувство», рассказала химик, фармацевт, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская.

Влюбленность и любовь — комплексное явление, связанное с активностью многих отделов мозга. Они отвечают за разные психические функции: чувство удовольствия, формирование привязанности, мотивацию.

Ученые делят отношения мужчины и женщины на три этапа: вожделение, страстное увлечение и привязанность. Каждой стадии соответствуют свои химические реакции в организме.

Вожделение

Стадия вожделения связана с половым влечением и выработкой тестостеронов и эстрогенов. Это тот период, который принято называть увлечением или влюбленностью.

Увеличивается физическая энергия и активность, а потребность во сне и отдыхе снижаются. Повышаются сексуальные потребности и возможности, улучшается настроение, повышается самооценка, человек становится более разговорчивым, испытывает чувство полета, практически эйфорию.

На этом этапе хочется одаривать вниманием и добротой объект влюбленности и весь мир заодно.

«Нашими чувствами правят биологически активные вещества, вызываемые мозгом: амфетамины, эндорфины и окситоцины», — поясняет Баньковская.

Как раз в этот период появляются «бабочки в животе». Этот эффект объясняется повышением чувствительности нервных окончаний и сокращением гладких мышц живота при волнении.

#Любовь Как мужчина оценивает женщину

Обратной стороной этого состояния становится ослабление способности адекватно видеть реальность. Повышается скорость и противоречивость мышления, возникает чрезмерная самоуверенность, снижается уровень личной ответственности.

И если роман проходит проблемно, вожделение сменяется депрессией: плохим настроением, потерей аппетита, неспособностью к концентрации, слезами, бессонницей.

Страстное увлечение

На стадии страстного влечения в организме человека выделяются несколько мощных химических веществ:

— Дофамин дает ощущение благополучия, вызывает потребность длительное время находиться возле одного партнера. В результате в сознании человека формируется ассоциация удовольствия при виде партнера.

— Фенилэтиламин повышает уровень возбуждения и романтического настроения.

— Серотонин создает чувство эмоциональной стабильности и радости от встреч.

— Норадреналин (норэпинефрин) создает впечатление, что можно достичь любой цели. С другой стороны, это «гормон агрессии и территориальности». Активнее вырабатывается при проявлениях ревности, конкуренции с другими за внимание партнера.

— Адреналин (эпинефрин): «гормон страха и тревоги». Способствует мобилизации организма, в том числе для того, чтобы выбрать методы привлечения возлюбленного или «отвоевать» его. Из-за адреналина повышается давление, учащается сердцебиение, возбуждается нервная система.

Это тот период, когда с партнером комфортно проводить много времени, когда появляется желание строить совместные планы. Но одновременно это время первых ссор, противоречий, легко просыпается ревность, возникают обиды.

Привязанность

В фазе привязанности, которую принято считать настоящей любовью, наибольшую роль играют два гормона: окситоцин и вазопрессин. Они в целом оказывают значительное влияние на развитие социальной привязанности.

Окситоцин принимает участие в абсолютно всех этапах переживания эмоциональной привязанности. Например, окситоцин помогает выработать прочную взаимосвязь между матерью и ребенком. Также окситоцин известен как гормон дружелюбия, объятий, любви, доверия, открытости.

Этот гормон стимулирует выделение эндорфинов и снижает функцию миндалевидных тел мозга, как следствие — снижение чувства страха и недоверия.

Вазопрессин оказывает большое влияние на половое возбуждение, отстаивание своего партнера и демонстрацию связи, любви и привязанности.

На этом этапе развития романтических переживаний вырабатываются эндорфины. Поэтому привязанность называют «зрелой любовью», а эндорфины — «молекулами долгосрочных любовных отношений».

Считается, что счастье в отношениях повышает уровень эндорфина. В этой фазе влюбленные регулярно ощущают положительные эмоции, что можно сравнить с долгожданным штилем после бури страстей.