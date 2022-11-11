Почему декольте и бедра неизменно притягивают мужской взгляд? Или это миф? Какие части тела определяют женскую сексуальность и почему внешность «с обложки» может проигрывать «серым мышкам» в популярности у противоположного пола?

«Сексуальность человека — комплекс его реакций на уровне химии и эмоций, то есть совокупность гормонов и механизмов психики», — комментирует психолог-сексолог Владислав Кочерыжкин.

Конечно, не все вкусы укладываются в норму, и любители огромных губ или десятого размера груди существуют. А еще есть модные тренды, которые влияют на вкус.

Но, по словам эксперта, подстраиваться под тренды и пытаться соответствовать ожиданиям каждого — бессмысленно. Всегда есть общее, что неизменно будоражит воображение и безотказно работает на привлечение противоположного пола.

Именно поэтому, казалось бы, невзрачные внешне дамы, неброско одетые, без накачанных губ и груди, без каблуков, причесок и прочих ухищрений отхватывают лучших мужчин. Все дело в их высокой половой конституции. Но обо всем по порядку...

Сексуальность на лицо

Самое главное в женском лице для мужчины — глаза и губы. Милый носик, яркие брови, румянец и прочее добавляют общее впечатление, но не работают так явно, не играют главные роли.

«На глаза обращают внимание интуиты, натуры тонко чувствующие. Им важен внутренний мир предполагаемой избранницы и отношение к нему здесь и сейчас», — говорит психолог-сексолог Валентина Снеговая.

А смотря на губы женщины, мужчины неосознанно соотносят их с более интимной частью тела. Именно поэтому, по утверждению американского антрополога Джейми Гордона, пухлые губы стали считать особенно сексуальными — они сигнализируют не только о чувственности, но и о половом возбуждении.

«Губами женщина делает много всяких вожделенных мужчинами вещей — хвалит его, целует, ласкает, шепчет нежности на ушко, обиженно надувает губы и так далее», — поясняет психолог-сексолог Ольга Багрий.

Обращают внимание мужчины и на волосы. Если они густые, блестящие, сильные, это говорит о здоровье, а это плюс для потенциальной матери.

«Волосы часто участвуют в сексуальных фантазиях мужчин — мокрые или собранные в хвост, длинные и разбросанные по подушке или короткие, которые приятно трогать — тут уже зависит от пристрастий и креативности мужчины», — добавляет Багрий.

Грудь — не больше двоечки

«Глядя на девушку представители сильного пола оценивают в первую очередь ее готовность к половому акту и потенциал в роли любовницы и матери. На подсознательном уровне каждый способен определить уровень половой конституции», — продолжает Кочерыжкин.

Высокая (сильная) половая конституция — это синоним здоровья, гарантия сексуального удовлетворения и успешного деторождения. И природа наделила мужчин неосознанной способностью оценивать половую конституцию и выбирать женщину с учетом этих оценок.

Один из основных признаков половой конституции — воспетая многими поэтами, художниками и режиссерами женская грудь. Но, по словам сексолога, больше — не значит лучше. Преимущество у тех, чей размер груди «составляет не более двоечки». «А самые страстные любовницы и вовсе "носят" единичку, а чаще вообще нулевочку», — подчеркивает собеседник.

Половая конституция — это так называемый половой темперамент. Ресурс, полученный от рождения, определяющий фертильность, степень и качество сексуальных потребностей и способность к получению сексуального удовольствия. У обоих полов различают три типа половой конституции: сильная, средняя и слабая.

Но и большая грудь — тоже хорошо. Она ассоциируется с заботой, материнской любовью и преданностью.

Таким образом, по словам сексолога, мужчины, которые были лишены внимания, поддержки и понимания в детстве, чаще выбирают девушек с объемным бюстом. А любители хорошего секса предпочитают маленькую грудь.

Бедра, попа и ноги

«Широкие, покатые бедра и упругая попа — признак фертильности, это записано у мужчины на подкорке. Он будет подсознательно стремиться к такой женщине, чтобы продолжить свой род», — отмечает Багрий.

Снеговая добавляет, что мужчинам важен не столько размер бедер и попы, сколько их округлая форма.

По словам сексолога Кочерыжкина, независимо от того, какие девушки нравятся парню, худенькие или полные, его внимание обязательно привлечет ширина таза, которая хорошо заметна по бедрам. В сочетании с сильными ногами и крепкими ягодицами такая попа гарантированно вызывает половое влечение.

Женщину с высокой половой конституцией отличить легко. Это крепкие бедра, ноги короче туловища. Богатые волосы, обычно темные. Небольшая грудь. Менструация начинается и устанавливается рано, беременность наступает легко. Нет проблем с получением оргазма, средняя потребность в сексе — раз в день.

Ноги — еще одна манящая часть женского тела. Но вопреки стереотипу, наиболее высокая половая конституция у обладательниц не слишком длинных ног. Наиболее сексуально когда длина ног меньше длины туловища.

«Ноги от ушей чаще привлекают тех, кто хочет "хвастаться" спутницей, то есть компенсировать низкую самооценку или поддерживать ее за счет второй половинки», — поясняет мнение о красоте длинных ног Кочерыжкин.

Изящная форма женской щиколотки также часто привлекает парней, особенно сексуальных эстетов, вызывая различные эротические фантазии.