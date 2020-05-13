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Супертемпературы накроют Сибирь в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ряд регионов Сибири окажется под воздействием супервысоких температур, когда столбик термометра поднимется до +36 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Западная Сибирь и ряд других регионов азиатской части России в ближайшие дни окажутся в зоне аномального тепла и супервысоких температур.

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«На азиатской территории в ближайшие три дня супервысокая температура. В Омской области прогнозируется 31-36 градусов. Это примерно на 12-13 градусов выше нормы. Тепло будет также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях – там 21-27 градусов, а в Тюменской области – 27-32 градуса», – цитирует Вильфанда ТАСС.

Аномальное тепло прогнозируется в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве, отметил Вильфанд. Причина аномального тепла – стационарный антициклон, установившийся над азиатской частью страны.

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