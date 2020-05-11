Аномальная жара придет в Новосибирск

Аномально жаркая погода будет держаться в Новосибирской области пять дней, это может стать причиной чрезвычайных происшествий, сообщила в понедельник пресс-служба региональное ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в период с 11 по 15 мая на территории Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурой выше 30 градусов.

«Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС – аномально жаркая погода)», — говорится в сообщении.