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Аномальная жара придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномально жаркая погода будет держаться в Новосибирской области пять дней, это может стать причиной чрезвычайных происшествий, сообщила в понедельник пресс-служба региональное ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в период с 11 по 15 мая на территории Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурой выше 30 градусов.

«Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС – аномально жаркая погода)», — говорится в сообщении.

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