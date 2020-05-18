Жара в Новосибирске закончится в четверг

Жаркое начало недели сменится стабильной прохладной погодой, рассказала Sibnet.ru начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

«Характер погоды существенно не изменится. 19 мая ветер слабый 4-9 метров в секунду. Ближе к вечеру возможна облачность и кратковременный дождь. Ночью будет 14-16 градусов тепла, днем 30 градусов тепла. 20 мая будет тепло, днем 27-29 градусов тепла. Вероятность облачности и кратковременного дождя.», — сказала Лапчик.

Холодный фронт 21 мая принесет похолодание. Днем в четверг температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.