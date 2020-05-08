Сосиски с антибиотиками нашли на комбинате школьного питания в Бурятии

Сосиски с антибиотиками обнаружили в Улан-Удэ на комбинате школьного питания. Предприятие обязали изъять продукцию из оборота, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В марте для исследования в городской комбинате школьного питания специалисты взяли пробу сосисок «Молочные», произведенных в Иркутской области.

Экспертиза показала, что продукт не соответствует требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции», так как в сосисках содержатся антибиотики: энрофлоксацин и доксициклин. Оба препарата используются для лечения животных и их наличие в пищевой продукции недопустимо.

Управление Россельхознадзора выдало предписание о прекращении производства этих сосисок. В конце апреля предписание исполнено – больше сосиски «Молочные» по этой рецептуре производится не будут. Теперь городской комбинат школьного питания также должен изъять из оборота некачественную продукцию.