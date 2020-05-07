НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика

Источник:
Sibnet.ru
149 1
Фото: © Следственный комитет РФ

Недопонимание между двумя мужчинами при сделке купли-продажи мотоцикла, когда обе стороны посчитали себя обманутыми, привело к убийству в селе Холтосон Закаменского района Бурятии, сообщило региональное СУ СК России.

В воскресенье, 3 мая, жительница села Холтосон вернулась домой и увидела на полу мертвого мужа. Она побежала к соседу и вместе они вызвали полицию. Приехавшие полицейские обнаружили в доме нетрезвого 61-летнего местного жителя, который и признался в убийстве.

По данным следствия, обвиняемый нередко «прикладывался к бутылке» и в день убийства также был нетрезв. По пути в магазин он повстречал односельчанина, они разговорились, и земляк предложил купить у пенсионера мотоцикл за бутылку водки.

Пенсионер не понял суть предложения, но, услышав про алкоголь, согласился. Обрадованный покупатель вечером пришел домой к владельцу мотоцикла и принес спиртное. Бутылку водки тут же и распили на двоих. После застолья мужчина потребовал мотоцикл, но хозяин отказался от сделки, сославшись на недопонимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Алтая убил жену и зарезал себя

Тогда разозлившийся покупатель ударил собутыльника по лицу. В ответ пенсионер схватил со стола нож и стал наносить им удары по телу гостя. Потерпевший умер на месте, а обвиняемый не стал уходить с места преступления и дождался пока придет жена убитого.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Виновнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Еще по теме
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Жительница Красноярского края сожгла тело мужа в бане
Житель Алтая убил жену и зарезал себя
Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки в мусоропровод
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Китайцев на забайкальских стройках заменят студентами и безработными
Сибирь 07.05.2020 15:05
Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика
Сибирь 07.05.2020 14:13
Больницу в Кузбассе «законсервировали» с людьми из-за коронавируса
Сибирь 07.05.2020 13:34
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110938
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25545
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23367
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12120
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42