Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика

Недопонимание между двумя мужчинами при сделке купли-продажи мотоцикла, когда обе стороны посчитали себя обманутыми, привело к убийству в селе Холтосон Закаменского района Бурятии, сообщило региональное СУ СК России.

В воскресенье, 3 мая, жительница села Холтосон вернулась домой и увидела на полу мертвого мужа. Она побежала к соседу и вместе они вызвали полицию. Приехавшие полицейские обнаружили в доме нетрезвого 61-летнего местного жителя, который и признался в убийстве.

По данным следствия, обвиняемый нередко «прикладывался к бутылке» и в день убийства также был нетрезв. По пути в магазин он повстречал односельчанина, они разговорились, и земляк предложил купить у пенсионера мотоцикл за бутылку водки.

Пенсионер не понял суть предложения, но, услышав про алкоголь, согласился. Обрадованный покупатель вечером пришел домой к владельцу мотоцикла и принес спиртное. Бутылку водки тут же и распили на двоих. После застолья мужчина потребовал мотоцикл, но хозяин отказался от сделки, сославшись на недопонимание.

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Тогда разозлившийся покупатель ударил собутыльника по лицу. В ответ пенсионер схватил со стола нож и стал наносить им удары по телу гостя. Потерпевший умер на месте, а обвиняемый не стал уходить с места преступления и дождался пока придет жена убитого.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Виновнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.