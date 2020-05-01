Житель Алтая убил жену и зарезал себя

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Житель Рубцовска при задержании полицейскими изрезал себя ножом, в его машине нашли тело пропавшей девушки, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
В понедельник в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы Рубцовска. Было установлено, что к исчезновению женщины может быть причастен ее супруг.
Сотрудники полиции объявили план-перехват автомобиля подозреваемого. После остановки полицейскими машины мужчина нанес себе ножевые ранении. В больнице он умер.
При осмотре его автомобиля было обнаружено тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).