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Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеканал ТНТ

Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету нового сезона, Колян будет всего себя отдавать тренировкам по смешанным единоборствам, ведь единственный способ получить крупное наследство — заполучить черный пояс ММА. Помогать Коляну будут жена Лера и верные друзья.

У других героев жизнь тоже будет бить ключом. Например, Эдик устроиться на работу коллектором, Вован и Валя будут сходить с ума в процессе воспитания, а полицейские Базанов и Ознобихин придумают гениальный способ поднять раскрываемость в районе.

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ с 12 мая в 20.00.
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