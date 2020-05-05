Власти задумались об отмене ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников в этому году могут отменить в целях профилактики на фоне распространения коронавируса. В этом случае итоговая аттестация пройдет по текущим оценкам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам: русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов, и аттестация пройдет по текущим оценкам», — сообщил Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой пока не принято. Решено, что экзамены будут проводить с 8 июня. Но после 12 мая это решение, возможно, это будет скорректировано.

Кравцов подчеркнул, что главное – здоровье школьников, поэтому экзамены в запланированные дни будут проводиться только при полной уверенности, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.