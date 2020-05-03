Редкие змеи проснулись у побережья Байкала

Узорчатые полозы – редкий вид змей – проснулись на территории «Заповедного Прибайкалья». Этот вид очень красив и абсолютно безвреден для человека, но люди продолжают уничтожать редких пресмыкающихся, сообщила пресс-служба заповедника.

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» продолжают работу даже в условиях распространения коронавируса в мире. Ежегодно весной проводятся мониторинговые исследования, которые включают в себя и наблюдение за фенологией – сезонными явлениями в жизни растений и животных.

Особое внимание в этих исследованиях уделяется редким, краснокнижным видам – они особенно уязвимы и находятся под постоянной угрозой исчезновения. Например, узорчатый полоз – красивая, неядовитая, безвредная для человека змея.

Этот вид очень чувствителен к условиям обитания, согласно подсчетам, его численность на территории Приольхонья и острова Ольхон неуклонно снижается, особи вида встречаются крайне редко.

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«Эти змеи гибнут от трансформации их мест обитания, под копытами скота, и от рук туристов. Ведь змей не любят. Вот не любят их, и боятся. А что мы боимся – уничтожаем», – отметили специалисты заповедника.

Они предупредили, что это абсолютно безвредная змея, если турист встретит ее в природе – нужно просто пройти мимо. А лучше сфотографировать, и отправить снимок, дату и место встречи в научный отдел «Заповедного Прибайкалья». Это будет небольшой вклад человека в изучение природы Прибайкалья.