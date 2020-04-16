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Лебедь в Бурятии поселился на болоте и обзавелся фанатами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Одинокий лебедь облюбовал болотце на окраине поселка Усть-Баргузина в Бурятии. Смелая птица не испугалась людей, обеспокоенных его судьбой, и вскоре пернатое обзавелось собственным фан-клубом, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

«Наблюдательные и неравнодушные жители поселка Усть-Баргузин обратились к нам с просьбой помочь лебедю, облюбовавшему болотце на окраине поселка. Странным показалось людям, что птица их вовсе не боится и принимает предложенный корм», – рассказали представители заповедника.

Местные жители привыкли, что дикая птица, а тем более лебедь, улетает при появлении человека. Мимо поселка весной летит много пернатых, но большинство из них держатся подальше от людей. Этот молодой, еще одинокий, лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям.

«Во многих городах лебеди, гуси и утки не в диковинку. Такой мы сделали вывод, когда он продемонстрировал, что крылья целы, испугавшись резкого движения квадрокоптера, и улетел. Помощь ветеринара ему оказалась не нужна»,– констатировали в пресс-службе.

На следующее утро смелый лебедь вернулся туда, где ему предлагают хлеб, на радость растущему «фан-клубу» из местных с детьми.

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