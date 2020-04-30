Представлены «умные» часы Amazfit X

Компания Huami официально представила «умные» наручные часы Amazfit X. Особенностью устройства является наличие гибкого экрана, выполненного по технологии AMOLED.

Изогнутый дисплей обладает разрешением 206x640 пикселей, активная матрица на основе органических светодиодов поддерживает сенсорное управление. Гаджет не боится погружений под воду на глубину до 50 метров.

Amazfit X наделен адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 LE для обмена данными со смартфоном. Также присутствует стандартный приемник спутниковых систем навигации GPS и ГЛОНАСС.

Часы умеют собирать продвинутые данные о физической активности владельца. Например, собирается информация о частоте сердечных сокращений, уровне насыщения крови кислородом, интенсивности кровяного потока.

Продажи «умных» часов весом всего 39 граммов стартуют в августе. Часы будут предлагаться в цветовых вариантах Eclipse Black и Moon Gold.