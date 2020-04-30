Иномарку смяло после столкновения со столбом в Новосибирске. ФОТО

Водитель автомобиля Subaru Legacy в четверг утром врезался в опору рекламного щита в Новосибирске и погиб, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Около 06.00 в четверг в Ленинском районе на проезде Энергетиков у дома 17/1 водитель автомобиля Subaru Legacy 1986 года рождения выехал за пределы проезжей части и врезался в опору рекламного щита.

Водитель погиб на месте от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.