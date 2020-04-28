Россия оставила мир без пшеницы

Мир рискует остаться без зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы и ее досрочной выработки в то время, когда некоторые страны как раз собрались провести дополнительные закупки, считают эксперты Bloomberg.

В марте российское Министерство сельского хозяйства установило временные ограничения на экспорт зерновых культур, в том числе пшеницы. До 30 июня вывезти можно было не более семи тонн зерна. Это делается для сдерживания роста цен.

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Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу, приводит РИА Новости мнение экспертов Bloomberg.

Квоту полностью выбрали до 26 апреля, и теперь Россия не может поставлять зерно до 1 июля, когда должен поспеть новый урожай. Исключение составляют только несколько государств-соседей, которым по-прежнему экспортируется пшеница.