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Греф заявил об отсутствии возможности раздавать людям деньги

Источник:
«Ленте.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Раздавать деньги населению в России нет возможности и необходимых инструментов, как, к примеру, у США, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения», — сказал Греф в интервью «Ленте.ру».

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По его словам, а России нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. «У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры», — пояснил глава Сбербанка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.

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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

Voland2

С этими господами как раз стоит беспокоится...