Набиуллина оценила идею о раздаче людям «денег с вертолета»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача «денег с вертолета» как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуальна

Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США и Япония.

«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги"… — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», —приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

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Глава Банка России отметила, что правительство уже поддерживает граждан. «В таких сложных условиях адресная прямая поддержка — это одна из мер, и наше правительство применяет эти меры, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям, выплаты заработных плат для того, чтобы поддержать доходы граждан, и другие адресные меры семьям с детьми», — сказала она.

«Но "вертолетные деньги" как способ проведения денежно-кредитной политики – нестандартный способ. Когда исчерпаны стандартные способы, исчерпаны, по сути дела, даже возможности таргетированнного количественного смягчения, когда центральные банки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и мусорного рейтинга, эта тема обсуждается», — подчеркнула Набиуллина.