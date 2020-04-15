Бизнес предложил ввести в России продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольствия, а также торговые сети призвали власти России незамедлительно раздать наименее обеспеченным россиянам продуктовые карточки.

Идея с продуктовыми карточками впервые была озвучена в 2015 году. В мае 2017 года Минпромторг оценил стоимость ее реализации в 200–300 миллиардов рублей в год. Но позднее эта идея была заморожена.

О необходимости возвратиться к идее говорится в совместном заявлении Национальной мясной ассоциации, Российской гильдии пекарей и кондитеров, Национального союза производителей молока, Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и др.

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«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — приводит РБК текст заявления.

В число малообеспеченных предлагается включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По оценке авторов, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 миллиардов рублей. Карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогут получать 10 миллионов россиян.