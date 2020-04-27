НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Почти 900 случаев заражения COVID-19 выявлено в армии России

Источник:
Sibnet.ru
217 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля, говорится в бюллетене Министерства обороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами», — сказано в документе.

Из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести — 15 человек, остальные — без симптомов заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИспытано на себе: как сделать антисептик своими руками

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах достигло 779 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России 304 человека, в изоляторах по месту службы — 354 человека. Остальные лечатся в гражданских больницах или изолированы на дому.

Также 192 преподавателя и воспитанника довузовских учебных заведений МО РФ заражены коронавирусной инфекцией. Из них восемь человек проходит лечение в госпиталях Минобороны России. В изоляторах учебных заведений проходят лечение 15 человек, в гражданских больницах лечатся девять человек. Также 160 заболевших находятся в домах отдыха Минобороны России.

По данным ведомства, также более 240 гражданских служащих ВС РФ инфицированы коронавирусом. 25 из них лечатся в госпиталях Минобороны, 33— в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 175 — изолированы на дому. Также 12 человек находятся в домах отдыха Минобороны.

Тема: Распространение коронавируса
Масочный режим введут в Новосибирской области
«Вектор» создаст мышей для испытания вакцины против COVID-19
Коронавирус в Алтайском крае захватил новые территории
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
•
Россиян оштрафуют за громких собак и автосигнализацию
•
Песков анонсировал новое обращение Путина
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
Подробности
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полицейские в Бурятии взяли рыбу под охрану
Сибирь 27.04.2020 12:29
«Вектор» создаст мышей для испытания вакцины против COVID-19
Сибирь 27.04.2020 12:06
Коронавирус в Алтайском крае захватил новые территории
Сибирь 27.04.2020 11:57
Еще 42 новосибирца заразились коронавирусом
Сибирь 27.04.2020 11:32
Самое популярное
Новая викторина: для любителей военных игр
54511
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
26197
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
14616
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
10367
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
•
Россиян оштрафуют за громких собак и автосигнализацию
•
Песков анонсировал новое обращение Путина
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
Подробности
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Российским полицейским расширят права
47
Песков анонсировал новое обращение Путина
38
Россиянам оставят дорогой бензин
37