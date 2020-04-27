Почти 900 случаев заражения COVID-19 выявлено в армии России

Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля, говорится в бюллетене Министерства обороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами», — сказано в документе.

Из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести — 15 человек, остальные — без симптомов заболевания.

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Количество заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах достигло 779 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России 304 человека, в изоляторах по месту службы — 354 человека. Остальные лечатся в гражданских больницах или изолированы на дому.

Также 192 преподавателя и воспитанника довузовских учебных заведений МО РФ заражены коронавирусной инфекцией. Из них восемь человек проходит лечение в госпиталях Минобороны России. В изоляторах учебных заведений проходят лечение 15 человек, в гражданских больницах лечатся девять человек. Также 160 заболевших находятся в домах отдыха Минобороны России.

По данным ведомства, также более 240 гражданских служащих ВС РФ инфицированы коронавирусом. 25 из них лечатся в госпиталях Минобороны, 33— в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 175 — изолированы на дому. Также 12 человек находятся в домах отдыха Минобороны.