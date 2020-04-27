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Россия вернулась в число стран с наибольшими военными расходами

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Россия заняла четвертую позицию в списке стран с наибольшими военными расходами — ее траты на оборону в 2019 году составили 65,1 миллиарда долларов или 3,9% ВВП, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил $1,917 трлн, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия.

Военные расходы России снижались в 2017-2018 годах, а оборонный бюджет в позапрошлом году составил 61,4 миллиарда, что поставило страну на шестую строку в мировом рейтинге. Это означало, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на военные нужды. В 2019 году Россия заняла четвертую позицию, так как военные траты возросли на 4,5% и были равны 65,1 миллиарда долларов или 3,9% ВВП.

«Нагрузка российских военных расходов, равных 3,9% ВВП, была в 2019 одной из самых высоких в Европе», — приводит ТАСС слова научного сотрудника SIPRI Александры Куимовой.

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Эксперт отметила, что снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.

На страны, входящие в первую пятерку, — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию — приходится 62% общего объема военных затрат в мире. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

«В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов», — уточнил научный сотрудник SIPRI доктор Нан Тьян.

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