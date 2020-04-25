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Horizon Zero Dawn 2 выйдет на PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Horizon Zero Dawn

Будущая игра Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом PlayStation 5. При этом в случае коммерческого успеха второй части популярного шутера от студии Guerrilla Games игра превратится в трилогию.

Horizon Zero Dawn являлась одним из главных эксклюзивов PlayStation 4, напоминает портал Video Games Chronicle. Добро на разработку сиквела было получено после того, как продажи первой части продемонстрировали выдающиеся цифры.

Возвращение в мир механических роботов должно было состояться в текущем поколении, однако после анонсированного запуска PlayStation 5 было решено создавать игру исключительно под новое поколение консоли.

Пока никаких подробностей сюжета Horizon Zero Dawn 2 нет, однако известно, что в новой игре может появиться кооператив. Кроме этого, мир новой игры будет в несколько раз превосходить по размерам карту из первой части.

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