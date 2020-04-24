Сибирские ученые создадут компоненты для мощнейшего в мире синхротрона

Новосибирские ученые создадут уникальное оборудование для самого мощного синхротрона в мире, большинство компонентов будут сделаны впервые.

По словам директора ИЯФ СО РАН академика Павла Логачёва, институт готов к проектированию и производству инжекционного комплекса на 100%. Самые сложные элементы оборудования находятся в работе не первый месяц, многие уже тестируются.

#Наука «СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон

«Это мощные СВЧ-усилители — клистроны. Такие машины делаются в России впервые. Технологию мы создаем фактически с нуля, но у нас для этого есть все заделы. Первый опытный образец уже работал, вышел на мощность больше половины от номинала. Второй экземпляр, я думаю, выйдет на номинал. Он уже изготовлен и готовится к подключению», — цитирует «Наука в Сибири» директора ИЯФ СО РАН.

Также в ИЯФ СО РАН производятся магнитные компоненты для синхротрона: они формируют прецизионный пучок, для которого нужны высочайшие точности.

Решается вопрос о первых шести пользовательских станциях первой очереди. Седьмой может стать станция для проведения работ в области медицины и вирусологии, предназначенная в том числе для решения задач центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», переговоры об этом сейчас ведутся.

На технологическое оборудование экспериментальных станций заложена сумма порядка 5—6 миллиардов рублей. «СКИФ» планирует 60 % производства локализовать в России. Он добавил, что оборудование для пользовательских станций — очень дорогое и редкое, его изготавливает лишь пара производителей в мире.

«Мы можем создать прототипы таких устройств, и на СКИФе уже проводить их испытания… Если мы продемонстрируем работоспособность оборудования в рамках СКИФа, то сможем выйти с ним на мировой рынок. Чтобы это сделать, мы ищем индустриальных партнеров в этой области. Корпорации Ростеха проявляют свою заинтересованность, буквально на днях мы подписали соглашение о сотрудничестве и создании оборудования ЦКП СКИФ с АО Новосибирский приборостроительный завод», — рассказал директор КТИ НП СО РАНПётр Завьялов.

Для создания и разработки этого технологического оборудования предлагается создать центр коллективного пользования. Пакет документов передается на рассмотрение в Министерство науки и высшего образования РФ, вопрос прорабатывается, и идет поиск организаций, которые имеют опыт производства подобных установок.