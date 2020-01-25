НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Новосибирский «СКИФ»: зачем строят самый дорогой и мощный синхротрон

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
134 0

Синхротрон за 37 миллиардов рублей построят под Новосибирском, работы начнутся весной 2020 года. Официальное название будущей флагманской установки класса mega science — «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»), она станет самой совершенной в мире. Зачем ученым понадобилось ускорять частицы за такие астрономические деньги и что даст в перспективе синхротронное излучение?

Синхротрон — один из типов циклических ускорителей с кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются практически до скорости света, а стоящие на их пути мощные электромагниты задают траекторию движения. В результате возникает синхротронное излучение — мощнейший рентген, который позволяет изучать структуру любого вещества вплоть до атомов.

Зачем нужен ускоритель

«Сибирский кольцевой источник фотонов» призван вернуть новосибирский Академгородок на фронтир мировой науки, говорит доктор физико-математических наук и заместитель руководителя проектного офиса Центра коллективного пользования «СКИФ» Ян Зубавичус. 

Класс синхротрона определяется качеством генерируемого излучения. Будущая установка относится к поколению «4+», что делает ее самой совершенной по своим параметрам на планете. Сейчас в России работают только синхротроны первого поколения, они появились еще в 70-х годах и сильно устарели, поэтому появление «СКИФ» станет настоящим прорывом.

#Недра и ТЭК
Бесперебойники для городов появились в Сибири

«Синхротрон — универсальный инструмент для решения задач в прикладной и фундаментальной науке. Многие страны вкладывают деньги в исследования с помощью синхротронного излучения, Россия не имеет права отставать, это вопрос политического престижа. Фактически, строительство таких комплексов — фактор технологической независимости», — считает ученый.

По словам Зубавичуса, четвертое поколение — «потолок» технологии, в ближайшее время улучшить параметры синхротронов будет крайне тяжело. Сейчас в мире работает только один синхротронный источник четвертого поколения — в Швеции. Идет стройка в Бразилии, кроме этого, во Франции синхротрон третьего поколения модернизируют до четвертого.

Какие открытия впереди

От коллайдера синхротрон отличается своим прикладным значением — его излучение позволяет проводить полезные даже на бытовом уровне исследования, тогда как на коллайдере пытаются разгадать тайны мироздания, имеющие весьма отдаленное отношение к обычной жизни, подчеркивает Зубавичус.

Например, на установке можно будет изучать действие лекарств, новые материалы, исторические артефакты, музейные экспонаты, а также различные устройства, включая аккумуляторы и батарейки, гибкие сенсорные экраны, самоочищающиеся покрытия, полимеры, каталитические конверторы для автомобилей.

«Установка ускоряет частицы до очень высокой энергии — 3 ГэВ, такую энергию мог бы получить электрон, пройдя разность потенциалов в 1 миллиард вольт. Одновременно магниты сжимают пучок в поперечном сечении, в итоге генерируемый фотонный луч оказывается очень узким и остронаправленным, его можно сравнить с лазерной указкой», — рассказывает ученый.

В результате размер такого фотонного пучка может быть порядка десяти нанометров при длине волны меньше ангстрема. Зубавичус отмечает, что методами просвечивания или дифракции можно изучать любые материалы на атомном уровне или быстропротекающие процессы в реальном времени. Установка — фактически мощнейший гигантский микроскоп.

Что построят под Новосибирском

«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. 

Фото: © srf-skif.ru

На кольце установят специальные устройства, генерирующие синхротронное излучение, вокруг возведут стену биологической охраны для защиты персонала — синхротронное излучение в триллионы раз ярче, чем то, которое можно получить с помощью обычной рентгеновской трубки. Несмотря на сильную радиацию, местному населению опасаться синхротрона не стоит. 

«Вокруг подобных установок ходит много мифов. Несмотря на то, что излучение рентгеновское — установка абсолютно безопасна, исследователи могут находиться рядом с установкой без риска для здоровья, — подчеркивает Зубавичус. — Экскурсии школьников и просто интересующихся наукой по экспериментальным залам синхротронных центров в мире — повседневная практика».

Корпуса для размещения специализированных станций будут прилегать к гигантскому кольцу. Здесь установят экспериментальное оборудование, которое сможет анализировать воздействие синхротронного излучения на объекты или процессы. Вокруг «СКИФ» могут разместить 30 экспериментальных станций, но строить их будут постепенно, в первой очереди их всего шесть.

Фото: © srf-skif.ru

Почему синхротрон такой дорогой

Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства средства распределят по годам следующим образом: 2020 год — 1 миллиард рублей, 2021 год — 3,4 миллиардов, 2022 год — 10,5 миллиардов, 2023 год — 12,9 миллиардов, 2024 год — 9,3 миллиардов.

«Почему установка выходит такой дорогой? Главная причина — огромный ускоритель, нашпигованный сложным оборудованием, в том числе мощными электромагнитами, прецизионными источниками питания, измерительными датчиками, контрольной электроникой», — перечисляет Зубавичус.

Фото: Первый этаж основного здания (концептуальный строительный проект) © inp.nsk.su

При этом примерно 80% оборудования для синхротрона планируется произвести в России. По оценке ученого, новосибирские специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями. Например, в ИЯФ СО РАН спроектируют и изготовят ускорительный комплекс, включающий линейный ускоритель, бустер и основное кольцо-накопитель.

«Самое сложное — исследовательское оборудование для установок и лабораторий, часть которого придется покупать за рубежом. Однако есть предпосылки для возрождения отрасли научного приборостроения в России, такие проекты здорово в этом помогут», — заключает Зубавичус.
Еще по теме
Египетская мумия заговорила через 3 тыс. лет
Ученые впервые вырастили аналог ядовитой железы змей
Часам Судного дня осталось 100 секунд до катастрофы
Определен источник нового коронавируса из Китая
смотреть все
Технологии #Наука #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Россиянам заменят армию службой на «Почте России»
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Как это работает
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
Сибирь 25.01.2020 09:34
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
Сибирь 25.01.2020 09:12
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
Сибирь 24.01.2020 23:07
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
Сибирь 24.01.2020 22:38
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
59166
Определен источник нового коронавируса из Китая
8957
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8282
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6042
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Россиянам заменят армию службой на «Почте России»
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Сибирь
•
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
•
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
•
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Капитализм разочаровал население планеты
41
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...