Военные врачи станут оказывать помощь гражданским россиянам

Минобороны подготовило правила, согласно которым гражданские лица будут иметь возможность получить медицинскую помощь в воинских частях, говорится в проекте приказа министра обороны «Об особенностях организации оказания медицинской помощи в медицинских подразделениях Вооруженных сил».

До недавнего времени во врачебных учреждениях Вооруженных сил имели право лечиться только военнослужащие. Родственники могли проходить лечение в госпиталях округов и флотов и медчастях, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге.

Теперь в медицинских взводах смогут получать помощь не только военнослужащие части, но и другие категории граждан, если в населенном пункте нет лечебного учреждения, пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа.

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Согласно документу, это в первую очередь касается родственников действующих военнослужащих, а также отставных офицеров с выслугой 25 лет (при определенных условиях — 10 лет) и их семей. Кроме того, по согласованию помощь смогут получать служащие иных силовых структур - Росгвардии, ФСБ, МЧС. Граждане, не попавшие в данный список, получат медпомощь в «экстренной форме».

Также в проекте приказа регламентирован порядок работы медотрядов специального назначения (МОСН). Такие отряды оказывают помощь «при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, при участии в миротворческих операциях, при выполнении группировками войск (сил), объединениями Вооруженных сил и воинскими частями учебно-боевых задач, а также боевых задач в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов».