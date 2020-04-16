Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете

Пандемия коронавируса охватывает континенты, страны и регионы. В России осталась последняя «чистая» территория, свободная от опасной инфекции — республика Алтай, однако специалисты не сомневаются, что рано или поздно COVID-19 проникнет и туда. Есть ли такие места на планете, где риск заразиться коронавирусом нулевой?

Антарктида

Это единственный континент, на который коронавирус до сих пор не проник. Антарктиду сложно назвать благоприятным для жизни местом, однако на ее заснеженных равнинах есть много научных станций, на которых работают примерно 1500 ученых. В это время все контакты между станциями и остальным миром ограничены, поэтому люди надежно защищены от COVID-19.

Фото : Wikimedia

Самая удаленная от побережья российская станция в Антарктиде — «Восток», она располагается в 1253 километрах от Южного полюса. Средняя температура в окрестностях станции в апреле — 64 градуса мороза. Самое теплое время — декабрь и январь, когда температура поднимается до -35 градусов.

Иллоккортоормиут

Один из самых удаленных городов Гренландии, добраться до него можно только несколько месяцев в году — сначала на самолете, а затем предстоит путешествие на вертолете или лодке. Население города — чуть больше 400 человек.

Проблем с продовольствием здесь нет — все местные жители опытные охотники. Основной продукт для семьи — мясо диких животных. Экстремальная удаленность населенного пункта гарантирует защиту от коронавируса.

Маккуори

Остров в южной части Тихого океана, который принадлежит Австралии. Ближайшая суша располагается примерно в 1,5 тысячах километров. Здесь находится постоянная станция для ученых, которые изучают океан.

Фото : M. Murphy

Территория считается заповедной, поэтому никаких туристов на острове нет. Если человек попал в состав группы исследователей на предстоящий сезон, он может считать себя надежно защищенным от COVID-19.

Кэмпбелл

Остров Кэмпбелл принадлежит Новой Зеландии, он известен тем, что здесь 325 дней в году идут дожди. Кроме этого, в среднем 100 дней в году на острове дуют ветра силой более 100 километров в час.

Фото : L. Mead

В таких условиях коронавирус просто не выживет, ведь влажность на острове просто невероятная. Раньше Кэмпбелл населяли заводчики овец, однако в наши дни здесь обитают только ученые, которые изучают морских животных.

Хеймаэй

Остров Хеймаэй находится в Атлантическом океане и является самым крупным из всех прибрежных территорий Исландии. Его население — около 4 тысяч человек. В непосредственной близости от острова находится вулкан, который в 1973 году засыпал все окрестности многометровым слоем черного пепла.



Местные жители в основном занимаются рыболовством. Добраться на остров можно только по воздуху или на пароме, однако желающих мало — ведь все помнят извержение вулкана, которое едва не привело к массовой гибели всех обитателей Хеймаэй.

Тристан-да-Кунья

Архипелаг в южной части Атлантического океана является одним из самых удаленных от материков населенных мест на Земле. Он расположен в 2816 километрах от ЮАР и в 3360 километрах от Южной Америки.

Все население самого крупного острова численностью около 300 человек — потомки восьми мужчин (шотландца, голландца, двух англичан, двух итальянцев и двух американцев) и семи женщин (пяти африканок и двух ирландок). Остров не связан регулярными пассажирскими рейсами с материком, попасть туда можно лишь на рыболовецком корабле.

МКС

Если пандемия охватит всю планету, включая самые удаленные уголки, единственным безопасным местом станет Международная космическая станция. Экипаж МКС при некоторых обстоятельствах может находиться на орбите более года — этого срока должно хватить, чтобы человечество переболело инфекцией и выработало коллективный иммунитет.

Фото : NASA

На МКС можно выращивать некоторые виды продовольствия, для этого станция имеет специальную теплицу. Например, с 2015 года в меню космонавтов включили свежую зелень, выращенную и собранную в условиях микрогравитации.