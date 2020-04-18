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Россия привлечет армию к борьбе с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению специальных сил и средств Вооруженных сил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Путин ранее уже отмечал, что возможности Министерства обороны России могут быть задействованы в борьбе с COVID-19. Так, 13 апреля он указал, что медработники министерства уже накопили опыт по борьбе с инфекцией за границей.

В конце марта по поручению Путина в российской армии прошли проверочные мероприятия для повышения готовности к борьбе с COVID-19. Командование военных округов создало группировки сил для борьбы с заболеванием в местах дислокации военнослужащих.

Также военное ведомство проверило способность медицинских отрядов своевременно развернуть борьбу с COVID-19 и оценило транспортные возможности по перевозке в удаленные районы лекарств и оборудования для организации карантина и лечения инфекции.

Тема: Распространение коронавируса
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