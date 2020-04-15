Хищника вдвое больше кита нашли в океане

Австралийские исследователи из института SOI засняли в океане самого большого хищника — сифонофору длиной порядка 47 метров, что примерно вдвое длиннее голубого кита.

Уникальное создание питалось на глубине около 630 метров у западного побережья Австралии. Отмечается, что сифонофора таких размеров развивалась десятки лет, все обнаруженные ранее представители этого вида были намного меньше.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

Сифонофоры являются подводными колониями, состоящими из тысяч маленьких клонов. Интеграцию обеспечивает ствол колонии, внутри которого проходит общая пищеварительная система колонии. Участники колонии охотятся на морских животных и рыб.

Ученые использовали для наблюдения за рекордной сифонофорой подводного робота SuBastian. Отмечается, что открытие гигантского хищника будет иметь важные последствия для защиты подводной экосистемы.