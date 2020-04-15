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Хищника вдвое больше кита нашли в океане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Австралийские исследователи из института SOI засняли в океане самого большого хищника — сифонофору длиной порядка 47 метров, что примерно вдвое длиннее голубого кита.

Уникальное создание питалось на глубине около 630 метров у западного побережья Австралии. Отмечается, что сифонофора таких размеров развивалась десятки лет, все обнаруженные ранее представители этого вида были намного меньше.

Сифонофоры являются подводными колониями, состоящими из тысяч маленьких клонов. Интеграцию обеспечивает ствол колонии, внутри которого проходит общая пищеварительная система колонии. Участники колонии охотятся на морских животных и рыб.

Ученые использовали для наблюдения за рекордной сифонофорой подводного робота SuBastian. Отмечается, что открытие гигантского хищника будет иметь важные последствия для защиты подводной экосистемы.

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