Республика Алтай закрыла полеты в Красноярск

Республика Алтай отменила регулярные авиарейсы в Красноярск, где зарегистрировано наиболее число заболевших коронавирусом среди сибирских регионов.

По маршруту летала авиакомпания «СиЛА» четыре раза в неделю. Полеты пока отменили до 29 апреля включительно, сообщают региональные власти.

Поручение проработать вопрос приостановки авиарейсов из Горно-Алтайска в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург дал глава Республики Алтай Олег Хорохордин на совещании с членами правительства в понедельник, 13 апреля.

Такое решение было принято в связи с тем, что в этих городах фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. В частности, в Красноярском крае сегодня отмечается наибольшее число случаев заболевания среди регионов Сибирского федерального округа. Республика Алтай остается одним из двух регионов России, где вирус пока не нашли.

Напомним, ранее было приостановлено авиасообщение Горно-Алтайска с Москвой: «Победа» прекратила рейсы до конца мая, S7 – предварительно до 23 апреля. Кроме того, существенно сокращены рейсы из Москвы в город Барнаул соседнего Алтайского края.

Уточняется, что рейсов внутри республики эти ограничения не коснулись. Авиакомпания «СиЛА» продолжает полеты в Усть-Коксу и Кош-Агач.