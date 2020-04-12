Расширить поддержку нуждающихся семей предложили в Госдуме

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов призвал расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также семей с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами.

В письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, говорится, что на период нерабочих дней, введенных на фоне угрозы распространения коронавируса, каждый ребенок из указанных категорий семей или нетрудоспособный совершеннолетний гражданин, за которым требуется уход, должны получать продуктовый набор.

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«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — приводит RT слова депутата.

Щапов также призвал расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии COVID-19 доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.