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Расширить поддержку нуждающихся семей предложили в Госдуме

Источник:
RT
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов призвал расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также семей с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами.

В письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, говорится, что на период нерабочих дней, введенных на фоне угрозы распространения коронавируса, каждый ребенок из указанных категорий семей или нетрудоспособный совершеннолетний гражданин, за которым требуется уход, должны получать продуктовый набор.

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«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — приводит RT слова депутата.

Щапов также призвал расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии COVID-19 доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Darkin Sral

Американцы как те люди, которые сами воздух портят а потом громче всех возмущаются, что кто то "пустил...

ERMOL33

Хрен хоть морковкой, хоть яблоком назови, песков, слаще для народа не станет!