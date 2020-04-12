Песков рассказал об абсолютном приоритете для Путина

Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы в условиях пандемии коронавируса исполнять свои социальные обязательства, это является абсолютным приоритетом для президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков.

«Это не подлежит обсуждению [исполнение социальных обязательств]. И в любом случае, я еще раз повторю, государство обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в первую очередь обеспечить принцип социального характера нашего государства. Поэтому социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом», — приводит ТАСС слова Пескова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бизнес призвал Мишустина дать субсидии на выплату зарплат

Выступая в среду, 8 апреля на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусом, российский лидер объявил о дополнительных мерах, которые будут предприняты для оказания медицинской помощи людям, обеспечения устойчивости экономики, сохранения занятости и доходов россиян.

Среди мер, в частности, заявлены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Говоря о приведении в полную готовность медицинских учреждений, президент поручил Минфину дать регионам возможность поступать гибко, концентрируя выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах.