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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Песков рассказал об абсолютном приоритете для Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы в условиях пандемии коронавируса исполнять свои социальные обязательства, это является абсолютным приоритетом для президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков.

«Это не подлежит обсуждению [исполнение социальных обязательств]. И в любом случае, я еще раз повторю, государство обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в первую очередь обеспечить принцип социального характера нашего государства. Поэтому социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом», — приводит ТАСС слова Пескова.

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Выступая в среду, 8 апреля на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусом, российский лидер объявил о дополнительных мерах, которые будут предприняты для оказания медицинской помощи людям, обеспечения устойчивости экономики, сохранения занятости и доходов россиян.

Среди мер, в частности, заявлены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Говоря о приведении в полную готовность медицинских учреждений, президент поручил Минфину дать регионам возможность поступать гибко, концентрируя выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Nik3316

Максимка ты луче объясни зачем твои пендосы летучих мышей есть начали? ведь от них же типа пошло)))и...

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

Darkin Sral

Американцы как те люди, которые сами воздух портят а потом громче всех возмущаются, что кто то "пустил...