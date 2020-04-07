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Бизнес призвал Мишустина дать субсидии на выплату зарплат

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Крупнейшие российские бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение о необходимости срочных дополнительных мер государственной поддержки.

Президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты вплоть до 30 апреля. Практически во всех регионах страны происходит шоковая остановка спроса, предприятия сокращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, платить налоги и совершать платежи по кредитам, говорится в письме.

«При этом главной задачей экономики России на сегодняшний момент является сохранение рабочих мест, что позволит как избежать социальной напряженности, так и выйти в последующем из пандемии, сохранив конкурентноспособность предприятий», — приводит РБК обращение бизнес-объединений.

Для того чтобы не допустить массовых банкротств, роста безработицы и снижения налоговых поступлений бизнес-объединения предложили признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности.

Меры поддержки 

Бизнес просит предоставить компаниям, которые столкнулись с вынужденной приостановкой деятельности, субсидии на выплату 2/3 среднемесячной зарплаты на весь срок нерабочих дней;

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В письме также говорится о необходимости выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников ежемесячное пособие не ниже МРОТ (в 2020 году в целом по России — 12 130 рублей), освободив от уплаты фиксированных взносов.

Кроме того, нужно распространить с 1 мая режим самозанятых на все регионы, установив единый размер налога по ставке 1% (сейчас самозанятые платят налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами);

Правительство также попросили рассмотреть возможность освобождения компаний от уплаты налоговых платежей, а также субсидирование платежей за аренду, лизинг и кредиты.

Тема: Распространение коронавируса
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