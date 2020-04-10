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Смерть выведет Халка из Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона»

Создатели Marvel выведут Халка из киновселенной. Он погибнет, защищая племянницу от Красного Халка.

Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, Брюса Беннера убьет Красный Халк. Ранее сообщалось, что Красный Халк может появиться в новых фильмах киновселенной Marvel, героя собирались ввести еще в финальных «Мстителях», но отказались от этой идеи. Его может сыграть Уильям Хёрт, известный по роли генерала Таддеуса Росса.

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Именно он руководил научным центром, где испытывали гамма-бомбу, превратившую Брюса Бэннера в зеленого гиганта Халка. Росс был одержим идеей захватить Халка. Согласно комиксам, после одного эксперимента Росс при неизвестных обстоятельствах стал Красным Халком.

Сериал «Женщина-Халк» выйдет на стриминговой платформе Disney+. Детали проекта пока не озвучивались. Согласно комиксам, жизнь успешного адвоката Дженнифер Уолтерс переворачивает несчастный случай. Единственным возможным донором является ее дядя Брюс.

Она превращается в женскую версию культового зеленого сокрушителя. Но приняв сущность Халка и его силу, она сохраняет гораздо больший контроль над своим характером.

Как уточняют источники издания, Халка убьют не в первом сезоне сериала, а потому у него еще возможны роли в других фильмах кинвселенной. План создателей шоу состоит в том, чтобы Брюс умер, защищая Дженнифер от Красного Халка.

Марк Руффало уже подтверждал, что Халк появится в грядущем сериале, дата выхода которого пока не сообщается. Ожидается, что премьера состоится в 2022 году.

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