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Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
The Walt Disney Company озвучила даты выхода в прокат фильмов на ближайшие два года, премьеры которых сорвались из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании, фильм «Мулан» выйдет 24 июля (вместо 27 марта) 2020 года. Большие перестановки произошли в планах по премьерам супергеройских фильмов.

Когда выйдут фильмы Marvel?

«Черная вдова», открывающая четвертую фазу киновселенной Marvel, вместо 1 мая выйдет в прокат 6 ноября 2020 года. С этой даты сольник про шпионку Наташу Романофф подвинул еще одну картину Marvel «Вечные», которая расскажет о новой расе суперлюдей. Премьера теперь назначена на 12 февраля 2021 года.

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Таким образом, сместилась и дата премьеры фильма про первого азиатского супергероя. Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», где появится настоящий Мандарин, вместо 12 февраля 2021 года выйдет 7 мая 2021 года. Не исключено, что в российском прокате премьера состоится еще позже, учитывая традицию Минкульта РФ сдвигать во время майских праздников все громкие релизы в пользу российского кино.

«Полетел» и график выхода фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», в котором ожидается появление Алой ведьмы. Теперь выход картины запланирован на 5 ноября 2021 года.

Четвертый сольник про асгардских богов «Тор: любовь и гром» передвинут почти на полгода – на 28 февраля 2022 года. В нем вернется бывшая возлюбленная Тора Джейн, которая по слухам станет новым Тором. Это уже вызвало большой негатив среди поклонников. Предполагается, что фильм будет связан с сольным сериалом про сводного брата Тора – Локи, который вернется в основную временную линейку киновселенной после похищения в 2014 году Тессеракта. В фильме появятся и Стражи Галлакики.

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Вторая часть оскароносной «Черной пантеры» по-прежнему запланирована на 6 мая 2022 года, вторую часть «Капитана Марвел» подвинули на две недели – на 8 июля 2022 года. Ранее сообщалось, что посттитровая сцена этого фильма введет в киновселенную Фантастическую четверку, причем зрителям покажут лица новых героев.

Другие фильмы

«Индиану Джонса 5» отложили на год – с 9 июля 2021 года до 29 июля 2022 года. Фильм «Артемис Фаул», где узнаёт о существовании сказочного мира и решает ограбить его, сразу появится в Disney+.

Изменения произошли и в расписании выхода фильмов принадлежащей Disney студии Fox. Так, «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом с 3 июля на 11 декабря 2020 года. Однако «Вестсайдская история» Спилберга до сих пор запланирована на 18 декабря, «Последняя дуэль» Ридли Скотта выйдет 25 декабря.

«Французский диспетчер» Уэса Андерсона выйдет ближе к сезону наград, 16 октября 2020 года, а не 14 июля, как планировалось.

Без даты релиза пока остаются «История Дэвида Копперфильда», научно-антастический фильм ужасов «Оленьи рога», триллер « Женщина в окне», а также «Новые мутанты» – 13-й и последний фильм киносерии «Люди Икс» вне киновселенной Marvel. Ожидается, что новые даты будут объявлены в ближайшее время.

Инсайдеры отмечают, что из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с пандемией, все даты выпуска могут быть перенесены в случае необходимости.

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