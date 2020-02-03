Фанатам показали первые кадры из сериалов Marvel

Ролик с первыми отрывками из сериалов Marvel «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи» показали зрителям «Супербоула» в США.

Во время финальной игры за титул чемпиона Национальной футбольной лиги традиционно демонстрируется много новых тизеров и промо-роликов к будущим громким премьерам.

В одном 30-секундном отрывке зрителям показали сразу три будущих проекта, которые покажут на стриминговом сервисе Disney +. Мы видим, как Сокол учится пользоваться щитом из вибраниума, который передал ему Кэп в конце «Финала» и вообще быть новым Капитаном Америка. Баки предстает перед зрителями в новом образе. На кадрах есть и главный анагонист проекта – Барон Земо.

Кадры из сериала «ВандаВижен» выбиваются из привычного поклонникам киновселенной Marvel видеоряда и больше напоминают очень старый ситком доцифровой эпохи телевидения.

В самом конце ролика можно увидеть живого и здорового Локи, говорящего, что уже готов «сжечь ко всем чертям это место». Сообщалось, что зрители увидят путешествие Бога обмана из альтернативной вселенной по самым разным временным отрезкам и его влияние на ключевые события в истории человечества.

Сериалы «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен» выйдут в этом году, а «Локи» — в следующем. Уже 30 апреля зрители увидят на больших экранах первый фильм четвертой фазы киновселенной «Черная вдова». Это сольник Наташи Романофф, события в котором будут происходить сразу после «Противостояния» и раскроют прошлое этой героини.

Тизер из этого фильма также показали зрителям во время «Супербоула». Кроме того, на экранах показали трейлер киноадаптации анимационного проекта «Мулан», ролик «Форсажа 9», трейлер к последнему фильму про Джеймса Бонда, в котором сыграет Дэниэл Крейг и многое другое.