Кузбасские подростки прокатились на льдине. ВИДЕО

Трое подростков в Кузбассе поплавали на льдине по Томи — случай попал на видео. В экстренных службах о таком инциденте не знают.

Видео, в котором трое молодых людей стоят на льдине, довольно быстро плывущей по реке, появилось в Instagram. Судя по диалогу автора с героями, действие происходит в Новокузнецке.

«В Новобайдаевку поехали?» — спросил снимающий. «На Запсиб», — ответили ему.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области сигналов о таком происшествии не поступало. Но сотрудники порекомендовали родителям в очередной раз провести профилактические беседы с детьми и напомнить им об опасности нахождения вблизи водоемов весной.