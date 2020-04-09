НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Медведь в Приангарье ограбил туриста и загнал его на дерево

Источник:
Sibnet.ru
238 0
Фото: © Tatutati

Медведь, проснувшийся после зимнего сна в южной части Прибайкальского нацпарка, вышел во вторник из берлоги, увидел платку туриста, залез в нее, съел все продукты, а хозяина загнал на дерево, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Инцидент произошел в на 82 километре Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Косолапый съел продукты у ночевавшего на берегу в палатке туриста. Человек был вынужден залезть на дерево и вызвать спасателей.

При приближении аэролодки спасателей зверь ретировался и никто не пострадал. Научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова объяснила, что весной в окрестностях КБЖД всегда наблюдается концентрация проснувшихся медведей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутину подарили быка-производителя

В поисках пищи они выходят на южные, освободившиеся от снега солнцепечные склоны гор и спускаются к Байкалу. Посетителям национального парка в этот период нужно соблюдать особую осторожность.

Нельзя выходить в маршруты в одиночку, перемещаться нужно только в светлое время суток в условиях хорошей видимости, во время движения и на привалах обозначать свое присутствие громкими разговорами.

«Избегайте ночевок в палатках. Никогда не оставляйте на местах привалов пищевые отходы – все уносите с собой. Помните, что любая оставленная вами еда обязательно привлечет на это место голодного медведя, что может стоить жизни другому человеку», – сообщила Десятова.

Еще по теме
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Новосибирскому зоопарку дадут денег из бюджета в самоизоляции
Пропавшая в Бурятии самка ирбиса вернулась с котенком
Кошки оказались носителями коронавируса
смотреть все
Жизнь #Звери #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин заявил об ударе коронавируса по бюджету
•
Песков признался, что купил блокатор вирусов в аптеке
•
Водителям разрешат ездить по просроченным правам три месяца
•
Лекарство от паразитов уничтожило коронавирус за двое суток
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Какие смайлики поставят в неловкое положение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Японец рассказал о загрязнении Байкала сточными водами
Сибирь 09.04.2020 14:29
Паводок придет на Алтай
Сибирь 09.04.2020 14:18
Горный Алтай остался единственным в Сибири без коронавируса
Сибирь 09.04.2020 14:06
Монстрация оказалась под угрозой отмены
Сибирь 09.04.2020 13:54
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
19611
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
7816
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
5748
Глава «Вектора» оценил искусственное происхождение SARS-CoV-2
5069
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин заявил об ударе коронавируса по бюджету
•
Песков признался, что купил блокатор вирусов в аптеке
•
Водителям разрешат ездить по просроченным правам три месяца
•
Лекарство от паразитов уничтожило коронавирус за двое суток
Как это работает
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Какие смайлики поставят в неловкое положение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...