Медведь в Приангарье ограбил туриста и загнал его на дерево

Медведь, проснувшийся после зимнего сна в южной части Прибайкальского нацпарка, вышел во вторник из берлоги, увидел платку туриста, залез в нее, съел все продукты, а хозяина загнал на дерево, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Инцидент произошел в на 82 километре Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Косолапый съел продукты у ночевавшего на берегу в палатке туриста. Человек был вынужден залезть на дерево и вызвать спасателей.
При приближении аэролодки спасателей зверь ретировался и никто не пострадал. Научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова объяснила, что весной в окрестностях КБЖД всегда наблюдается концентрация проснувшихся медведей.
В поисках пищи они выходят на южные, освободившиеся от снега солнцепечные склоны гор и спускаются к Байкалу. Посетителям национального парка в этот период нужно соблюдать особую осторожность.
Нельзя выходить в маршруты в одиночку,
перемещаться нужно только в светлое время
суток в условиях хорошей видимости, во
время движения и на привалах обозначать
свое присутствие громкими разговорами.
«Избегайте ночевок в палатках. Никогда не оставляйте на местах привалов пищевые отходы – все уносите с собой. Помните, что любая оставленная вами еда обязательно привлечет на это место голодного медведя, что может стоить жизни другому человеку», – сообщила Десятова.