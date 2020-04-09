Медведь в Приангарье ограбил туриста и загнал его на дерево

Медведь, проснувшийся после зимнего сна в южной части Прибайкальского нацпарка, вышел во вторник из берлоги, увидел платку туриста, залез в нее, съел все продукты, а хозяина загнал на дерево, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Инцидент произошел в на 82 километре Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Косолапый съел продукты у ночевавшего на берегу в палатке туриста. Человек был вынужден залезть на дерево и вызвать спасателей.

При приближении аэролодки спасателей зверь ретировался и никто не пострадал. Научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова объяснила, что весной в окрестностях КБЖД всегда наблюдается концентрация проснувшихся медведей.

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В поисках пищи они выходят на южные, освободившиеся от снега солнцепечные склоны гор и спускаются к Байкалу. Посетителям национального парка в этот период нужно соблюдать особую осторожность.

Нельзя выходить в маршруты в одиночку, перемещаться нужно только в светлое время суток в условиях хорошей видимости, во время движения и на привалах обозначать свое присутствие громкими разговорами.



«Избегайте ночевок в палатках. Никогда не оставляйте на местах привалов пищевые отходы – все уносите с собой. Помните, что любая оставленная вами еда обязательно привлечет на это место голодного медведя, что может стоить жизни другому человеку», – сообщила Десятова.