Президенту России подарили бурятского быка-производителя

Ученые из Бурятии подарили президенту России Владимиру Путину уникального бурятского быка тигровой масти. Эта порода считалась полностью исчезнувшей, написали ученые и общественники республики в обращении к главе государства.

Аборигенный бурятский бык тигровой масти считался исчезнувшим, но группа ученых-энтузиастов не оставляла попыток найти представителей этой породы. Их старания увенчались успехом, более 100 голов удалось обнаружить в труднодоступной монгольской глубинке.

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Анализ ДНК подтвердил — это и есть тот самый аборигенный бык. Обрадовавшиеся ученые выкупили 97 голов и привезли их в Бурятию, а помог им в этом Дмитрий Медведев, который в то время занимал пост президента России, пишет «Байкал Daily» со ссылкой на текст обращения.

Сейчас перед учеными и фермерами стоит другая задача. Не только сохранить генофонд, но и создать на его основе отечественную, мясную породу скота. Она должна получиться «экономически выгодной и экологически безопасной».

Они попросили президента вас взять под особое внимание восстановление породы.

«Позвольте от чистого сердца подарить Вам одного бурятского быка тигровой масти, чип 0993! Отныне этот бык ваш! Надеемся, судьба этого быка будет намного удачливей своих сородичей и даст многочисленное, хорошее потомство!» —говорится в обращении».