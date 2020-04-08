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Магазины призовут к ограничению числа покупателей в залах

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Sibnet.ru

Магазины готовятся к ограничению числа покупателей в торговых залах. Роспотребнадзор и Минпромторг, и представители торговли уже обсуждали такую меру на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что подобное решение может быть принято только если будет необходимость в новых ограничительных мерах.

На данный момент компании могут добровольно воспользоваться этим инструментом. Такая мера пока будет носить рекомендательный характер, а необходимый документ уже готовится. «Точных расчетов о том, какое количество покупателей должно находиться в торговом зале, нет. Этот показатель следует сформировать исходя из размеров и плана магазина», — пояснил Власенко.

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В первую очередь такие рекомендации будут актуальны для малоформатной торговли, например, «магазинов у дома», площадь которых составляет примерно 50–150 квадратных метров.

В пресс-службе «Ашана», что после введения режима самоизоляции трафик из стационарных магазинов переходит в онлайн. Покупатели приходят в магазины только при необходимости. В случае ухудшения ситуации с распространием COVID-19 компания готова ввести ограничительные меры.

«Сейчас в магазинах созданы максимально комфортные и безопасные условия для совершения покупок: сотрудники просят покупателей в торговом зале соблюдать дистанцию минимум в 1,5 м. Соответствующие стикеры размещены на полу в кассовой зоне для покупателей с тележками и корзинами», — сказал представитель «Ашана».

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Топ комментариев

all busy

А после трех лет дети жрать не хотят ?

Uynachalnica

ЦитатаФАС предложила повысить цены - о как, а я думал, что им платят за то, чтобы цены не повышались.

all busy

Да, да, особенно сейчас ждут на работу не дождутся.

BadBoy91

от них бы зла не исходило б, а добра сами наживём.... и подачку с добром не ровняй....иди лесом "служи"

sibdaver

куда обращаться, если никто не работает и никакие справки не выдают?